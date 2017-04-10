Balık Yedikten Sonra Süt İçen Üniversite Öğrencisi Zehirlendi

Eskişehir'de, balık yedikten sonra üstüne kakaolu süt içen üniversite öğrencisi zehirlendi.



Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Üniversitesinde öğrenci olan ve Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Serhat G. (21), evinde balık yedikten sonra kakaolu süt içti. Bir süre sonra fenalaşan Mehmet Serhat G., arkadaşları tarafından çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR