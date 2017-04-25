Balık Yedi, Süt ve İlaç İçtikten Sonra Hayatını Kaybetti

Adana'da balık yeyip, süt ve ilaç içtikten sonra hayatını kaybeden halterci kız, gözyaşları içinde toprağa verildi.



Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eskişehir'de Eğitimciler Spor Lisesi'nde okuyan ve Isparta Halter Bölge Spor'un formasını giyen 16 yaşındaki Aysu Mantaşoğlu, kalp büyümesi nedeniyle çok sevdiği halteri bırakmak zorunda kaldı. Okulu da bırakıp memleketi Adana'ya dönen Mantaşoğlu, dün akşam balık yedikten sonra süt içti. Mantaşoğlu kalp büyümesi nedeniyle sürekli kullandığı ilacını da içti. Mantaşoğlu gece saat 01.00 gibi birden rahatsızlanarak Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mantaşoğlu'nun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopside Mantaşoğlu'nun zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak. Mantaşoğlu'nun otopsisinin ardından cenazesi, yakınları tarafından alındı. Aysu Mantaşoğlu'nun cenazesi önce baba ocağına götürüldü. Burada anne Nazlı Bayram, "Kızım, kızım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Aysu Mantaşoğlu'nun teyzesi de ağıtlar yaktı. Cenaze daha sonra Buruk Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.



Kız çocuğunun amcası Bayram Mantaşoğlu, yeğeninin çok başarılı bir sporcu olduğunu, halteri çok sevdiğini ancak kalp rahatsızlığı nedeniyle bırakmak zorunda kaldığını belirterek, "Bu rahatsızlık çıkınca yeğenim Eskişehir'deki okulunu da bırakmak zorunda kaldı. Buraya geldi. Dün gece de balık yemiş, süt işmiş, sonra da kalp ilacını içmiş. Bundan dolayı öldüğünü tahmin ediyoruz" dedi. - ADANA