Balık Tutmak İsterken Kelkit Çayı'nda Boğuldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kelkit Çayı'nda balık tutmaya çalışan kişi boğuldu



Alınan bilgiye göre, ikamet ettikleri Mahmudiye köyünün sınırlarından geçen Kelkit Çayı'na akrabası Osman Demir ile balık tutmaya giden Hüseyin Demir (44), bir süre sonra suda kayboldu.



Kendi çabalarıyla Hüseyin Demir'i aramaya başlayan Osman Demir, başarısız olunca durumu köy muhtarı Ömer Atmaca'ya bildirdi. Muhtar da jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi.



Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, Hüseyin Demir'in yaklaşık 100 metre uzaklıkta cesedini buldu. Kıyıya çıkarılan Demir'in cesedi, otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Demir'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.