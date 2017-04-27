Balık Tutmak İçin Girdiği Çayda Boğuldu

TOKAT'ın Niksar İlçesi'nde 44 yaşındaki Hüseyin Demir, balık tutmak için gittiği Kelkit Çayı'nda boğularak hayatını kaybetti.



İlçeye bağlı Mahmudiye Köyü'nde oturan Hüseyin Demir, akrabası Osman Demir ile birlikte, balık tutmak için köyün yakınından geçen Kelkit Çayı'na gitti. Suya ağ germek için yolun karşı tarafına geçen Osman Demir, geri döndüğünde Hüseyin Demir'i göremeyince suya kapıldığını düşünüp köye giderek muhtar Ömer Atmaca'ya bildirdi. Atmaca'nın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu ekipler, evli ve 4 çocuk babası Hüseyin Demir'in kaybolduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta cesedini buldu.



Sudan çıkarılan Demir'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



- Tokat