Balık tutarken boğuldu

Kelkit Çayında balık tutarken boğulan şahsın cesedi AFAD ekipleri tarafından bulundu.



TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde balık tutmaya giden iki akrabadan birisi Kelkit Çayında boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Niksar'a bağlı Mahmudiye Köyünde ikamet eden Hüseyin Demir akrabası Osman Demir ile birlikte köyün yakınında bulunan Kelkit Çayına balık tutmaya gittiler. İddiya göre suya ağ germek için yolun karşı tarafına geçen Osman Demir geri döndüğünde akrabası Hüseyin Demir'i göremedi. Bir süre kendi çabasıyla etrafa bakan Osman Demir daha sonra durumu Mahmudiye Köyü Muhtarı Ömer Atmaca'ya bildirdi. Köy muhtarı Atmaca'nın durumu jandarmaya bildirmesiyle olay yerine jandarma ve Tokat AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD dalgıç ekipleri suda arama tarama yaparken Hüseyin Demir'in cesedini kaybolduğu yerden yaklaşık 100 metre aşağıda suyun içerisinde buldu. Demir'in cesedi sudan çıkartılırken yakınları sinir krizi geçirdi.

Mahmudiye Köyü Muhtarı Ömer Atmaca ise yaşanan olayı şöyle dile getirdi; "Olay saat akşamüzeri saat 17: 00 gibi Hüseyin Demir ile akrabası Osman Demir balık tutmak için Kelkit Çayına gelmişler. Osman ile Hüseyin ağ çekerken Hüseyin akrabasına öbür taraftan dolaş diyor. Osman yola çıkıyor dönüşte bakıyor Hüseyin ortalarda yok. Kaybolmuş bağırıyor sağa sola Hüseyin ortalıkta yok. Sonra bana bilgi verdiler bende jandarmaya haber verdim" dedi.

Hüseyin Demir'in evli ve dört çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(SÖZ-