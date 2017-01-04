Balık Pulu" Hastası Çocuğa Belediye Başkanı Sahip Çıktı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, doğuştan "balık pulu (iktiyozis vulgaris)" hastası olan ve tedavisi için destek bekleyen 8 yaşındaki Aslı Avcı'ya Dedeli Belde Belediye Başkanı Veysi Durak sahip çıktı.



Yeşil Çimen Mahallesi'nde yaşayan Asya ve Fatih Avcı çiftinin 8 yaşındaki kızı Aslı Avcı "balık pulu" hastalığı ile dünyaya geldi.



Nadir görülen bu hastalık yüzünden özellikle sıcak havalarda vücudunda kaşıntı olan ve acılar çeken 8 yaşındaki Aslı Avcı, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.



Vücudunda kaşıntı olmaması için her gün farklı elbise giymesi ve çeşitli kremler kullanması gereken Aslı Avcı'nın inşaat işçisi olan babası Fatih Avcı yaşadıkları sorunları AA muhabirine anlattı.



Kızının doğuştan balık pulu hastası olduğunu söyleyen baba Avcı, "Şu ana kadar tüm masraflarını karşılamaya çalıştım. Ama yetmiyor. Dört dörtlük bakamıyoruz." dedi.



Kızının bakımının çok zor olduğunu anlatan Avcı, şöyle konuştu:



"Günde 3 defa vücuduna vazelin sürüyoruz. Aylık bin lira. Üzerinde giydiği elbiseyi ikinci defa giydiremiyoruz. Çünkü mikrop kapınca kaşınmasına sebep oluyor. Bir insan her gün başka elbise giydiğinde maddi durumunun yüksek olması lazım. O yüzden dört dörtlük giydiremiyoruz. Okula ben götürüyorum. Çünkü yalnız gidemiyor. Ne sıcağa ne de soğuğa dayanabiliyor. Mikrop kapar diye arkadaşlarının yanına çıkaramıyoruz. Normalde bu kızın evde eğitim görmesi lazım. Okula gönderdiğimizde gözleri hep çapak tutuyor."



Kızını Erzurum'a doktora götürdüğünü belirten Avcı, 15 yaşına geldiğinde hastalığın yüzde 70 oranında düzeleceğinin söylendiğini kaydetti.



"Dışarı çıkıp arkadaşlarım ile oynamak istiyorum"



Okula gittiğinde arkadaşları ile oynayamadığından yakınan küçük Aslı da "Kimse elimi tutmuyor ve yanımda oturmuyor. Dışarı çıkıp arkadaşlarım ile oynamak istiyorum." dedi.



Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, Aslı'nın durumunu öğrendikten sonra yardımcı olmak için çaba gösterdiklerini söyledi.



Hasta çocuğun ailesi ile görüştüklerini anlatan Durak, şu anda 8 yaşında olan Aslı'nın 15 yaşına kadar yoğun bir tedavi süreci olduğunu öğrendiklerini kaydetti.



Aileye destek olacaklarını belirten Durak, şöyle konuştu:



"Kızımız Aslı'nın 15 yaşına kadar olan tedavi ve eğitim ile ilgili bütün masraflarını ben kendim karşılayacağım. Bunu ailemize destek olarak sunuyoruz. Hep birlikte bu işin takipçisi olacağız. Hastamızla ilgilenip yardımcı olacağız. Ayrıca ailemizi tebrik ediyoruz. Hakikaten çok yoğun bakım, titizlik ve hassasiyet gerektiren bir hastalık. Fedakar ailemize teşekkür ediyorum. Ailemizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Ailenin diğer sıkıntıları ile de ilgileneceğimizi belirtmek isteriz."