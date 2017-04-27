Balık Göçünü Erken İzlemek İsteyen Vatandaşlar Hayal Kırıklığı Yaşadı

Van Gölü'nün endemik canlısı inci kefali göçünün en güzel izlendiği yer olan Erciş ilçesindeki Deliçay balık bendine gelen vatandaşlar hayal kırıklığı yaşadı. Balık göçünü izleyemeyen vatandaşlar burada hatıra fotoğrafları çektirdi.



15 Nisanda başlayan ve 15 Temmuzda sona eren inci kefali balığı av yasağının ardından Erciş-Van karayolunun 10. kilometresinde bulunan ve inci kefali göçünün en güzel izlendiği Deliçay balık bendine erken gelen vatandaşlar balık göçü izleyemedi. İHA muhabirine konuşan Sait Galip adlı vatandaş, balıkların dere içerisinde suyun tersine göç ederek yumurtalarını bırakmak için gösterdikleri mücadeleyi izlemek için Ankara'dan geldiğini belirterek, "Buraya göçü izlemek için geldik. Fakat erken gelmişiz. Göç henüz başlamamış. Ankara'dan ilk defa geliyoruz. Buranın manzarası, doğası çok güzel, buranın insanları da samimi cana yakındırlar. Bu yıl göçü izleyemedik. Bakalım nasip inşallah seneye tekrar gelmeye çalışırız" dedi.



"Hayal kırıklığı da yaşadık"



Van'da ikamet ettiğini ve Başkentten gelen misafirlerini buraya getirdiğini anlatan Orhan Yılmaz ise "Kayın pederim, kayın validem ve baldızım bizleri ziyarete geldiler. Biz de merak ettikleri için misafirlerimle birlikte balık göçünü izlemeye geldik. Sanırım biraz erken geldik. Balık bulamadık. Hemen hemen her sene ailece gelir burada balık göçünü izliyoruz. Bu yıl erken gelmemizin sebebi misafirlerimizdir. Ancak küçük de olsa bir hayal kırıklığı da yaşadık. Ancak şansımız denemek istedik" diye konuştu.



"Herkesi buralara davet ediyoruz"



Deliçay balık bendinde uçan balıkların en güzel izlendiği yerlerden biri olduğunu anlatan Yılmaz, "Burası çok güzel bir yer imkanı ve fırsatı olan herkesi Mayıs ayı içerisinde buralara davet ediyoruz." diye konuştu.



Suların henüz sıcaklık seviyelerinin düşmemesi ve dağlardan gelen kar sularından dolayı çayın berraklaşmadığını belirten Erciş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri ise, balık göçünün Mayıs ayının ortalarına doğru başlayacağını ifade etti.



Van Gölünde yaşayan tek balık türü olan inci kefali mayıs-haziran aylarında, neslini devam ettirmek için şiddetli akıntıya karşı amansız bir mücadele vererek yumurtalarını tatlı sulara bırakmaya çalışıyor. Bu kapsamda her yıl düzenlenen festivallerle binlerce kişi bu mücadeleye tanık oluyor. - VAN