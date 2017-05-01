Balık Avında Kaybolan Kişi Bulundu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde balık avlamaya gittiği vadide kaybolan kişi AFAD ekiplerince bulundu.



Bahçecikler Mahallesi Kelebek deresi mevkisine 2 arkadaşlıyla balık avlamaya giden Sedat Asıllı (53), akşam saatlerinde buluşma noktasına gelmedi.



Bir süre kendi imkanlarıyla bölgede Asıllı'yı arayan arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, sarp ve dağlık vadide arama çalışmalarına başladı.



Asıllı, sabaha kadar devam eden çalışmalar sonunda Tımar vadisi yakınlarında bulundu.



Ayağını burktuğu için yürüyemediği öğrenilen Asıllı, hastanede tedavi altına alındı.