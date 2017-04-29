Balibaşa'dan Başkan Memiş'e Ziyaret

Bayburt Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş Albay Balibaşa'yıa teşekkür ederek görevinde başarılar diledi. Kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Mete Memiş'e teşekkür eden Albay Balibaşa ise çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. - BAYBURT