Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Heyeti 3. Olağan Genel Kurul toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi.



Toplantıda heyet adına konuşan Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Heyeti Başkan Yardımcısı Mufid Ebu Amşe, "Heyet olarak, İslam ümmeti, Filistin meselesi ve Filistin halkı için ekip halinde çalışarak güzel hizmetlerde bulunduk. Heyetimiz ayrıca Filistin'in kendi meselesinden ziyade ümmetin bir meselesi olması için çaba sarf ediyor." dedi.



İslam dünyasındaki alimlerin Filistin ve Kudüs meselesine göstermiş olduğu desteği aktif hale getirmek için çalıştıklarını da vurgulayan Amşe, "Filistin halkının hakları ve özgürlükleri için direniş gösteren kişileri destekliyoruz. Yurt içi ve yurt dışından Filistinlilerin birliğini güçlendirmeye, işgale karşı çıkmaya, zulmü yok etmeye çaba gösteriyoruz." diye konuştu.



"Balfour Deklarasyonu'na karşılık, İstanbul Deklarasyonu"



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de yaptığı konuşmada toplantının "Balfour Deklarasyonu"na karşılık bir "İstanbul Deklarasyonu" niteliğinde olmasını ümit ettiğini belirtti.



Görmez, toplantının amacına ulaşması temennisinde bulunarak, "Bu toplantının Balfour Deklarasyonu'ndan 100 yıl sonra ona karşılık bir 'İstanbul Deklarasyonu' niteliğinde olmasını, heyetinizin de yurt içinde ve yurt dışında Filistin davasının zafere ulaşmasına vesile olacak bir kurum olmasını dilerim." dedi.



Kudüs'ün ve Mescid'i Aksa'nın öneminden bahseden Görmez, Aksa'nın konumunun Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye göç etmeden, şehir İslam topraklarına girmeden hatta Haçlılar ve Siyonistler tarafından işgal edilmeden önce Kuran-ı Kerim ve nübüvvet ile onaylandığını ve bölgenin daima İslam toprağı olarak kalacağını belirtti.



Görmez, "2 yıl önce Kudüs'e ve Filistin'e yaptığım ziyaret sırasında Filistin halkının, Aksa'yı koruma görevini nasıl bir cesaret, onur, izzet ve sorumlulukla sürdürdüğüne tanık oldum. Filistin'in maruz kaldığı acı, kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük. Filistin'in maruz kaldığı yıkım, ölüm ve saldırılar, Bağdat'ın Moğollar elindeki halini de geçti. ve bu durum hala sürüyor. Yahudi yerleşim birimleri hala etrafını sarıyor." ifadelerini kulladı.





İstanbul'daki alimlerin, Filistinli alimlerin kardeşi olduğuna dikkati çeken Görmez, aralarındaki ilişkinin olağandışı bir durum olmadığını belirterek şunları söyledi:



"Ancak bugün durum biraz farklı. Çünkü İstanbul'daki alimler, ümmetin gerek zulümden kaçan gerekse güvenlik maksadıyla buraya göç eden dünya çapındaki bütün alimlerini karşılıyor. Ümmete destek için çabaları birleştirmeye ve davaların anası Filistin davasına destek vermeye çalışıyorlar. Alimler, üzerine düşen sorumluluğu üstlenip, ümmeti, parçalanmışlıktan, kaybolmuşluktan ve çatışmalardan kurtarabilir. Alimlerin görevi, yönetene de yönetilene de doğruyu tavsiye etmektir."





Görmez, "Filistin'in hakkı, Müslümanlar ve tüm dünya için nettir. Ümmet, Filistinli alimlerin bu haklara en çok sahip çıkan kişiler olmasını bekliyor. Hiçbir haktan taviz verilemez." ifadelerini kullandı.



Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığını yürüten Türkiye'ye büyük umutlar bağlandığını söyleyerek, Filistin meselesine ve ümmete verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.



İslam dünyasından birçok şahsiyetin katıldığı toplantının iki gün sürmesi bekleniyor.