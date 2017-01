Profesyonel bale sanatçılarının, balerin prensesler rollerini canlandırdıkları Balerin Prensesler Müzikali, 22 Ocak'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde...



Leyla Gencer Çocuk Müzikalleri Festivali, yarıyıl tatili boyunca her gün Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor.



Altınok Tiyatrosu'ndan yeni bir müzikal... Muhteşem bir bale şöleni sizleri bekliyor.



Yazan & Yöneten: Murat Altınok



Kostüm & Dekor: Maskara by Altınok



Koreograf: Mutlu Cankup



Oyuncular: Murat Altınok, Anıl Karaersal, Ozan Erdönmez, Nurgül Açık, Nilüfer Akçanbaş, Hazal Meral, Hazal Çoruk, Ege Timoçin, Hatice Çağla, Erkan Baylav



Büyük bir sarayda yaşayan prenses kardeşlerin en büyük tutkusu baledir. Bale yapmayı çok seven Balerin Prensesler, bir gün daha önce saraylarında hiç görmedikleri bir şeye tanık olurlar. Gizemli ve sihirli bir dünyanın kapılarını açacak sırrı keşfederler. Bu sihirli yolculuk sonunda prenses kardeşleri büyük bir sürpriz beklemektedir. Babalarının krallığının tehlikeye girmesi üzerine Balerin Prensesler, ülkelerini kurtarmak için birlikte çalışmak zorunda kalacaklardır. Böylece sorunların üstesinden gelebilmek için birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu öğrenirler.