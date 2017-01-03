Balcıoğlu'ndan Başkan Gürlesin'e Ziyaret

Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'i ziyaret etti.



Pamukkale Kaymakamı olarak 20 Aralık'ta göreve başlayan Hayrettin Balcıoğlu ilçedeki ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'i makamında ziyaret etti. Pamukkale Belediye Başkanlığı'ndaki ziyarette, Başkan Gürlesin, Kaymakam Balcıoğlu'na teşekkür etti. Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Gürlesin Kaymakam Balcıoğlu'na ilçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ziyarette yaptığı konuşmada, Balcıoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyerek, "Denizli Ege'nin incisi. Hem turizm anlamında hem de sanayi anlamında ülkenin en önemli kentlerinden biri. Pamukkale'de 331 bin nüfusuyla ilin en büyük ilçesi. Bir çok güzellik te ilçemizi sınırları içinde yer alıyor. Görevimizin ağırlığının farkındayız. Sizlerle birlikte ilçemize en iyi hizmeti verebilmek için çalışacağız. El ele verdiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Uyum içinde Pamukkale'yi daha iyi hale getirmek için çalışacağız" dedi. - DENİZLİ