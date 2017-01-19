Balcılar Göleti ile 1950 Dekar Alan Sulanacak

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Balcılar göleti sulama inşaatı tamamlanmasıyla 1950 dekar tarım arazisi suya kavuşuyor.



Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan Balcılar göleti sulama inşaatı tamamlanmasıyla 1950 dekar tarım arazisi suya kavuşuyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgide Balcılar göletinde su tutuldu. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olan gölet 35,20 m yüksekliğinde. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte 1,34 hm (NSS) su biriktirilmesi hedefleniyor. Sulama inşaatı çalışmaları kapsamında 12 609 m PE100 boru imalatları tamamlanarak 1950 dekar alan sulamaya hazır hale getirildi. Balcılar köyü Muhtarı Selvet Oytun yöre halkı için hayati önem arz eden gölet için yetkililere teşekkür etti. - ÇANAKKALE