Balbay: İnternet Yasakları Bulutları Kurşunlamaya Benzer

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, uluslararası internet ansiklopedisi Vikipedi'ye erişim yasağı getirilmesini eleştirerek, "Bu yasak, bulutları durdurmak için kurşunlamaya benzer" dedi.



CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, yaptığ ıyazılı açıklamada olağanüstü hal koşulları altında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından böyle bir yasak başlatılmasının kimseye yararı olmayacağını öne sürerek şöyle konuştu:



"Çağımız adını iletişimden alıyor. İletişim çağındayız. Bu dönemde internette yer alan bilgilere erişimi yasaklamaya kalkarsanız o bilginin daha fazla yayılmasını sağlamış olursunuz. Bu çağda bilgiyi Vikipedi'den yasaklasanız 'kim ne dedi'den çıkar. Tek kişi yönetiminin ilk sonuçları görülmeye başlandı. Dünyada bu tür yasakları uygulayan ülkelerin ne halde olduğu ortada. Vikipedi'de yanlış bulduğumuz bilgi varsa doğrusunu koyar, kendinizi anlatmış olursunuz. Hakaret varsa ona karşı da mücadele yöntemi bellidir. Yasak çözüm değildir. Erişim yasağının kalkması için her türlü çabayı harcayacağız."



- İzmir