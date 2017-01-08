İlk kez Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali 5'te seyirciyle buluşan ve büyük ilgi gören "Balat Monologlar Müzesi", 8 Ocak'ta Yuvakimyon Rum Kız Lisesi'nde perdelerini açıyor.



Balat'ta eski bir okul 'oyun müzesi' olunca...



İlk kez Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali 5'te seyirciyle buluşan ve büyük ilgi gören "Balat Monologlar Müzesi" sezon boyunca devam edecek. Ödüllü oyun yazarı Ahmet Sami Özbudak'ın oluşturduğu ve Balat için yazılmış oyunlardan oluşan "Balat Monologları Müzesi" ayrı bir tat katacak. Balat'ta bir binada dolaşılarak aynı anda sergilenecek monologların gösteriminde seyirci farklı bir seyir deneyimi yaşayacak.



Proje Direktörü: Ahmet Sami Özbudak



Yazanlar: Caner Kılıç, Yeşim Akyol Günay, Nihal Öztürk, Salihcan Sezer, Volkan Çıkıntoğlu, Serdar Kurt, Ülkü Oktay



Yönetenler: Ceren Demirel, Ayfer Dönmez, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Lesli Karavil, Ilgın Sönmez, Koray Doğan, Şaziye Konaç



Oyuncular: Şebnem Köstem, Batur Belirdi, Tuğçe Şahin, Ahmet Çaplı, Koray Kadirağa, Erol Babaoğlu, Barış Gönenen, Haydar Köyel, Levent Kumrulu, İpek Türktan Kaynak



"Balat Monologlar Müzesi" Yuvakimyon Rum Kız Lisesi'nde...



Bilgi İçin: 0530 260 25 24