Bal Ligi Yükselme Maçı Seyircisiz Oynanacak

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, hafta sonu yapılacak olan Adıyaman 1954 Spor-Kahta Spor maçının güvenlik gerekçesiyle seyircisiz oynanacağını açıkladı.



Kaymakam Kaya, Türkiye Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor ile Adıyaman 1. Amatör Küme Ligi'nde şampiyon olan Kahta Spor'un, bu hafta sonu BAL Ligi yükselme final maçında karşı karşıya geleceğini hatırlatarak, maçın güvenlik gerekçesiyle seyircisiz oynanacağını ifade etti.



Kaya, "Referandum sürecinden yeni çıktık. Bu referandum sürecinin sonucunu manipüle etmek isteyen birçok illegal grup ve kişiler bulunuyor. Bunların yaptıkları paylaşımlarda ve söylemlerde, 'Halkın, toplu halde bir arada olabileceği ya da manipüle edilebilecek ne varsa manipüle edin. Başka yerlere yönlendirin, başka taraflara gitsin' deniliyor. Ortalığı karıştırmak ve referandum sonucunu manipüle etmek isteyen illegal örgütlere fırsat vermeyelim. O yüzden Adıyaman'daki alınan kararda normal sürecinde maçın seyircisiz oynaması ile ilgili değil. Tamamen içinde bulunduğumuz süreç ile ilgili. Bu karar alınırken bu geçilen süreç, bu dönemde yapılan istihbaratı değerlendirmelerden kaynaklanan bir karardır. Bu maç seyircisiz oynanacak. Keşke böyle bir süreç olmasaydı da seyircili oynansaydı. Bu yaşanan hadiselerden ötürü Adıyaman'daki yetkili birimlerimiz, vatandaşların zarar görmemesi için gerekli tedbirleri alacak. Herhangi bir provokatif eylem yapmak isteyen illegal örgütlere güvenlik güçlerimiz fırsat vermeyecektir" dedi.



Gönlünün Kahta'dan yana olduğunu belirten Kaymakam Kaya, maçın kardeşlik içerisinde geçmesini diledi. Kaya, kararın alınma sebebinin futbolcu ve taraftarların güvenliğini sağlayarak onları illegal örgütlerden korumak olduğunu vurguladı. - ADIYAMAN