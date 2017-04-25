BAL Kabına Sığmıyor

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklığında 81 ilde düzenlenen Sağlıklı Nesil,Sağlıklı Gelecek adlı yarışmanın edebiyat kategorisinde Batman Anadolu Lisesi Öğrencisi İnci Çelik ikinci oldu.

İlkokul, ortaokul ve liselerde, "bağımlılık" konulu, kompozisyon, şiir, afiş, resim, karikatür ve kısa video kategorilerinde düzenlenen yarışmada Batman Anadolu Lisesi Öğrencisi İnci Çelik, yazdığı hikaye ile Türkiye 2.'si oldu.

Okul Müdürü Mehmet Konak, yarışmaya ilişkin bilgi vererek ikinci olan İnci Çelik'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.