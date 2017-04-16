Bal'da 9 Egeli Düştü

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) normal sezonun sona ermesinin ardından ağırlıklı olarak Egelilerin yer aldığı 8. ve 9. Grup'ta 9 takım küme düştü. İzmir'den Aliağa Futbol ve Alaçatıspor, Aydın'dan Didim Belediyespor ve Karpuzlu Belediyespor, Denizli'den Sarayköy ve Pamukkale, Manisa'dan Kocaçeşme, Balıkesir'den Etispor ve Erdekspor önümüzdeki sezon illerinin en üst yerel liginde mücadele edecek.



Bu arada Ödemiş Belediyespor, Çine Madranspor, Yatağanspor, Gönen Belediyespor ve Gaziemir Gençlik, BAL'da kalmak için yerel ligden gelecek takımlarla Play Out maçı oynayacak. Play Off'a yükselen 2 ekip 3. Lig için ter dökecek, 2 Manisa temsilcisinin durumu ise daha sonra netleşecek.



Çiğli Belediyespor, Sökespor, Ortaca Belediyespor, Demirten Yeşilköy, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Çiftay Yeşilova, 2017-18'de de BAL'da yer almayı garantilerken, Somaspor ve Alaşehir Belediyespor'un durumu belirsizliğini koruyor. 3. Lig hedefini sürdüren 8. Grup lideri Utaş Uşakspor Play-Off'ta 7. Grup lideri Bucak Belediye Oğuzhanspor'la, 9. Grup lideri Turgutluspor ise 10. Grup lideri Erokspor'la karşılaşacak. Turgutluspor'un alacağı sonuçlar Manisa temsilcileri Somaspor ve Alaşehir Belediyespor'u da etkileyecek. Turgutluspor 3. Lig'e yükselirse Somaspor BAL'da kalacak, Alaşehir baraj maçı oynayacak. Turgutluspor Play Off'tan eli boş dönerse Somaspor baraj sınavına çıkacak, Alaşehir ise küme düşecek. - İzmir