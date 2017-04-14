Bal Arısı

O kadar çok elektronik aletlerin esiri olmuşuz ki, insan olduğumuzu unutmuşuz.Dünya çölleşmiş hiçbir yerde çiçek, ağaç ve neredeyse canlı kalmamıştır.

Bal Arısı

O kadar çok elektronik aletlerin esiri olmuşuz ki, insan olduğumuzu unutmuşuz.

Dünya çölleşmiş hiçbir yerde çiçek, ağaç ve neredeyse canlı kalmamıştır. Nedeni ise; elektronik atıklarıdır. Bal arısı Şibal ve Habal bir çiçek bulup yok olmakta olan doğayı yeniden canlandırmak için bir çiçek aramaktadırlar, ama bir türlü istedikleri çiçeğin nerede olduğunu bilen bir kimseye rastlayamazlar. Aralarına balı çok seven Balyok adında ayı da katılır ve o sırada teknoloji atık dağın tepesinden bir televizyon düşer ve içinde kalmış az enerji ile aradıkları çiçeğin yerini söyler.

Bakalım Kahramanlarımız çiçeği bulup tekrar doğamızı canlandırabilecekler mi?


Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Dekor: Şenol KORGÜL, Emre PAKTAŞ


Işık: Oktay ERDOĞAN, Fatih YAZICI


Koreografi: Evren BÜYÜKSARIOĞLU


Kostüm: Hanife ÖZERLİ


Müzik: Oktay Şenol


Oyuncular: Okay ŞENOL, Burcu ŞENOL, Cansu ÖZKAN, Mustafa ÇAMLI, Ali Bahadır BAHAR


Tasarım: Serpil BİLGİLİ (Kukla)


Yazan: Oktay Şenol


Yöneten: Oktay Şenol


Web Sitesi: http://www.tiyatroalkis.com

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2

Başlangıç Saati : 15.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Bal Arısı

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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