Bal Arısı
O kadar çok elektronik aletlerin esiri olmuşuz ki, insan olduğumuzu unutmuşuz.Dünya çölleşmiş hiçbir yerde çiçek, ağaç ve neredeyse canlı kalmamıştır.
O kadar çok elektronik aletlerin esiri olmuşuz ki, insan olduğumuzu unutmuşuz.
Dünya çölleşmiş hiçbir yerde çiçek, ağaç ve neredeyse canlı kalmamıştır. Nedeni ise; elektronik atıklarıdır. Bal arısı Şibal ve Habal bir çiçek bulup yok olmakta olan doğayı yeniden canlandırmak için bir çiçek aramaktadırlar, ama bir türlü istedikleri çiçeğin nerede olduğunu bilen bir kimseye rastlayamazlar. Aralarına balı çok seven Balyok adında ayı da katılır ve o sırada teknoloji atık dağın tepesinden bir televizyon düşer ve içinde kalmış az enerji ile aradıkları çiçeğin yerini söyler.
Bakalım Kahramanlarımız çiçeği bulup tekrar doğamızı canlandırabilecekler mi?
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Dekor: Şenol KORGÜL, Emre PAKTAŞ
Işık: Oktay ERDOĞAN, Fatih YAZICI
Koreografi: Evren BÜYÜKSARIOĞLU
Kostüm: Hanife ÖZERLİ
Müzik: Oktay Şenol
Oyuncular: Okay ŞENOL, Burcu ŞENOL, Cansu ÖZKAN, Mustafa ÇAMLI, Ali Bahadır BAHAR
Tasarım: Serpil BİLGİLİ (Kukla)
Yazan: Oktay Şenol
Yöneten: Oktay Şenol
Web Sitesi: http://www.tiyatroalkis.com
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi
Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2
Başlangıç Saati : 15.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 13: 00: 00
Kategori : Bal Arısı
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır