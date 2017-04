O kadar çok elektronik aletlerin esiri olmuşuz ki, insan olduğumuzu unutmuşuz.



Dünya çölleşmiş hiçbir yerde çiçek, ağaç ve neredeyse canlı kalmamıştır. Nedeni ise; elektronik atıklarıdır. Bal arısı Şibal ve Habal bir çiçek bulup yok olmakta olan doğayı yeniden canlandırmak için bir çiçek aramaktadırlar, ama bir türlü istedikleri çiçeğin nerede olduğunu bilen bir kimseye rastlayamazlar. Aralarına balı çok seven Balyok adında ayı da katılır ve o sırada teknoloji atık dağın tepesinden bir televizyon düşer ve içinde kalmış az enerji ile aradıkları çiçeğin yerini söyler.



Bakalım Kahramanlarımız çiçeği bulup tekrar doğamızı canlandırabilecekler mi?





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Dekor: Şenol KORGÜL, Emre PAKTAŞ





Işık: Oktay ERDOĞAN, Fatih YAZICI





Koreografi: Evren BÜYÜKSARIOĞLU





Kostüm: Hanife ÖZERLİ





Müzik: Oktay Şenol





Oyuncular: Okay ŞENOL, Burcu ŞENOL, Cansu ÖZKAN, Mustafa ÇAMLI, Ali Bahadır BAHAR





Tasarım: Serpil BİLGİLİ (Kukla)





Yazan: Oktay Şenol





Yöneten: Oktay Şenol





Web Sitesi: http://www.tiyatroalkis.com



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi



Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2



Başlangıç Saati : 15.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 13: 00: 00



Kategori : Bal Arısı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır