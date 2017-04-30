Bakülüler 'Rüzgarı Yenmek' Için Koştu - Bakü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Haydar Aliyev Vakfı tarafından yapılan maraton yoğun ilgi gördü.



Devlet Bayrak Meydanı'nda, "Rüzgarı yen" sloganıyla başlayan maratona, Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyübov, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Medet Guliyev, Eğitim Bakanı Mikayıl Cabbarov, Haydar Aliyev Vakfı Başkan Yardımcısı Leyla Aliyeva, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri, sporcular ve 13 binden fazla vatandaş katıldı.



Hazar Denizi kıyısı ile Bakü'nün sokak ve caddelerinde devam güzergahta koşucular 21 kilometre mesafe kat edecek. Maraton, Bakü Olimpiyat Stadı'nda son bulacak.



Türk Hava Yollarının da sponsorlarından biri olduğu maratonda ilk 10 sırayı elde edilen koşuculara para ödülü ve çeşitli hediyeler verilecek.



İlki geçen yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi öngörülen maratonla, gençlerin spora teşvik edilmesi, ülkeye turist çekilmesi ve toplanan paralarla ihtiyaç sahibi çocuklara yardım sağlanması hedefleniyor.