Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun Açılış Tarihini Açıkladı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi inşallah haziranda devreye giriyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi inşallah haziranda devreye giriyor. Buradan ürettiğimiz ürünleri bir lojistik merkezinden kalkarak, dünyanın her yerine gönderebilir hale gele geleceğiz" dedi.
Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Kesimhane temel atma töreninde konuşan Bakan Ahmet Arslan, projenin hayata geçmesiyle bölgedeki illerin de bundan nasipleneceğini söyledi. Arslan, "Tarım ve hayvancılık bölgesiyiz. Sadece Kars'ta yaklaşık 500 bin büyükbaş hayvan var. Yine yaklaşık 600 bin küçükbaş hayvan var, 4 ili, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı üst üste koyarsanız bu dört katına çıkıyor. Biz hayvancılığı yapıyoruz, yetiştiriyoruz ama asıl besi yapıp ikinci bir gelir elde etmeye gelince hayvanı başka yerlere gönderiyoruz, yani bir hayvandan elde etmemiz gereken faydanın yarısını biz yarısını başkası sağlıyor. Halbuki kesimhaneyle birlikte biz hem yetiştireceğiz hem keseceğiz ama kesmeden önce de besleyeceğiz böylece besicilikten kaynaklanan gelirimizi iki katına çıkartacağız. Daha önemlisi hükümlülerimizin çıktıktan sonra evlerine, köylerine gittikten sonra çok modern hayvancılığın yapılabilmesi, çok daha verim elde etmesi adına bir meslek sahibi olacaklar, bir tecrübe sahibi olacaklar ama zannetmeyin ki o tecrübe sadece onlarda kalacak, o kişi köyüne gittiğinde, mahallesine gittiğinde, mezrasına gittiğinde etrafındakilere de örnek olacak. Buranın faydası burayla sınırlı kalmayacak, her yere yayılacak hale getireceğiz" dedi.
Bölgenin kalkınabilmesi, göç veren değil de göç alan bir bölge haline gelmesi adına milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, valilerle, bakanlarla omuz omuza çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu bölge için Cazibe Merkezleri çok önemli, inşallah o kapsamda da yapacağımız yatırımlar sanayinin, endüstrinin gelişmesi adına kuracağımız fabrikalar bu bölgenin kalkınması için önemli. Ama tarım, hayvancılık bölgesinde burada elde edilecek ürünlerin işletilmesi entegre tesislerinde üretilmesi ve buradan başka pazarlara da sunulması çok önemli, bunlar da birbirinin tamamlayıcısı olacak" diye konuştu.
"BTK DEMİRYOLU HATTI HAZİRAN'DA DEVREYE GİRİYOR"
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ile bölgede üretilen ürünlerin dünya ülkelerine daha hızlı bir şekilde gönderileceğine dikkat çeken Arslan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi inşallah haziran da devreye giriyor, buradan ürettiğimiz ürünleri bir lojistik merkezinden kalkarak, dünyanın her yerine gönderebilir hale gele geleceğiz. Ama sadece demiryolu değil, özellikle bölünmüş yolları, sıcak asfalt yolları ülkemizin her yerinde yapıyoruz ama bizim bölgemizde de Gürcistan'a Karadeniz'e ta Van'dan Akdeniz'e her yere erişilebiliyor. Bunun için de şehrimizin her tarafını bölünmüş yollarla komşu illerle bağlıyoruz, komşu illeri de başka illere bağlıyoruz. Sahara Tünelini yapıyoruz, Ardahan-Artvin arasını 20 dakikaya indiriyoruz. Artık 2 saat gitmek yok. Artvin de bölgemizin bir ili olarak bölgesel erişimi sağlamak için inşallah Ilgar'dan Gürcistan'a Sahara'dan Karadeniz'e ve bir şey daha yaptık, Aktaş Sınır Kapısı'ndan bir erişim var orada da Aşık Şenlik Tüneli'ni başlattık, inşallah seneye bitiyor. Ülkenin her yerine yaptığımız gibi bölgenin kalkınması için de gecemizi gündüzümüze katıyoruz" şeklinde konuştu.
Bakan Ahmet Arslan'ın ardından söz alan Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar bugün temeli atılan tesisin gelecek yıl açılacağını belirtti.
Bizim ceza infaz adalet sistemimizde suç işleyen kişileri hürriyetinden mahrum bırakarak dört duvar arasında tutarak amaca ulaşamazsınız. Önemli olan bunun ıslahı gerek, topluma kazandırılması gerek diyen Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar daha sonra özetle şunları söyledi:
"20 yıl önce temelini attığımız iş yurtlarının geldiği noktayı inanın toplum bilmiyor. Şu anda 40 bin hükümlü bu iş yurtlarında çalışıyor. Burada temelini atacağımız tesis kapasite itibariyle en büyük tesislerden birisi olacak. İşlevselliği ile Türkiye'nin en kapasiteli tesisi olacak. Çünkü hayvancılık denilince aklımıza Kars geliyor. Burada hem besihane hem kesimhane olarak faaliyetimizi devam ettireceğiz. Ayrıca vatandaş hayvanını getirecek parasını alıp gidecek. Yani bu tesis vatandaşımız için sigortadır, bir güvencedir."
Yapılan konuşmaların ardından Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu Kesimhanesi'nin temeli dualarla atıldı. Temel atma törenine; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Vali Rahmi Doğan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Nusret Yazıcı, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş ve protokol üyeleri katıldı.
(Işık Çapanoğlu / İHA)