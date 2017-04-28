Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Haziranda Hizmete Girecek"
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının haziranda hizmete gireceğini açıkladı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının haziranda hizmete gireceğini açıkladı. Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Milletvekili Selahattin Beyribey ile birlikte Kars'a gelen Bakan Arslan'ı Harakani Havaalanı'nda, Kars Valisi Rahmi Doğan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Jandarma Alay Komutanı Albay Serdar Güngör, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire amirleri ve partililer karşıladı.
Harakani Havaalanından Valiliğe geçen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Karslıların sabırsızlıkla beklediği BTK Demiryolu hattının haziran sonunda açılacağını ifade eden Arslan, "Özellikle sadece Kars için değil, ülkemiz için, bölgemiz için tabi dünyanın bir çok ülkesinin takip ettiği, merak ettiği, merakla beklediği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projemizin çalışmalarıyla ilgili de yerinde bilgi almak üzere buradayız" dedi.
Bakan Arslan, "Şantiyelerde gerekli çalışmalar yapıldı. Haziranda işletmeye açmak adına bir aksaklık yaşanmaması varsa problemleri çözülmesi konusunda arkadaşlarımız yerinde çalışmaları yaptılar. Size açıklama yapmadan önce bize bilgileri verdiler. Çalışmalarda herhangi bir aksaklık yok. Şuanda olan birkaç küçük probleminde yerinde çözülmesiyle ilgili gereğini yaptılar. Bunlar da çözülmüş olacak. Memnuniyetle görüyoruz ki Bakü-Tiflis-Kars Projesi haziran sonu itibariyle hizmete girecek. Böylece ülkemiz dünya taşımacılığında çok daha fazla pay alabilir hale gelecek" ifadelerini kaydetti.
Bakan Ahmet Arslan, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Sarıkamış, Selim, Akyaka, Arpaçay ve Susuz AK Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret edecek olan Bakan Arslan, geceyi Kars'ta geçirecek.
(Işık Çapanoğlu/İHA)