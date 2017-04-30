- Bakü Maratonu 2017'ye start verildi



BAKÜ - Haydar Aliyev Fonu inisiyatifinde başkent Bakü'de düzenlenen "Bakü Maratonu 2017"ye start verildi.

Şehrin en popüler koşu etkinliği olan Bakü Maratonu, insanları bir araya getirerek sosyalleşmeyi sağlamak ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Bayrak Meydanı'ndan başlan 21 kilometrelik maraton koşusu Bakü Olimpik Stadyumu'nda sona erecek. Maraton koşucularına finiş hattını geçmek için 4 saat 30 dakika süre veriliyor. Bakü halkının ve şehir misafirlerinin katıldığı maraton için 13 binden fazla kişi kayıttan geçti. Yarışa katılanlar arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı, Haydar Aliyev Fonu'nun Başkan Yardımcısı Leyla Aliyeva, bakanlar ve devlet yetkilileri de vardı.

Koşu güzergahı boyunca her 2 kilometrede yardım noktaları kuruldu. Yardım noktalarında koşuculara su ve gerekli durumlarda ilkyardım gösterilecek. Erkek ve Kadın kategorisine göre bitiş çizgisini ilk geçenlere 3 bin manat, ikincilere 2 bin manat, üçüncülere ise 1 bin manat para ödülü verilecek. Bakü Maratonu'ndan elde edilen gelir, Haydar Aliyev Fonu'nun velisiz çocuklara ilişkin projesine yöneltilecek.

Geçen yıl ilki düzenlenen maratona 7 binden fazla kişi katılmıştı.