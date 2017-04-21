Bakü, İslami Dayanışma Oyunlarına Hazır"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, 12-22 Mayıs'ta yapılması planlanan 4. İslami Dayanışma Oyunlarına hazır olduklarını söyledi.



Aliyeva, başkanı bulunduğu 4. İslami Dayanışma Oyunları Teşkilat Komitesinin toplantısında yaptığı konuşmada, 2015'te Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 1. Avrupa Oyunlarını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, İslami Dayanışma Oyunlarına da mükemmel şekilde hazırlandıklarını söyledi.



Oyunlara 57 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağını, daha önceki oyunlara bu kadar katılımın olmadığını ifade eden Aliyeva, "Bakü, İslami Dayanışma Oyunlarının yüksek düzeyde yapılmasına hazır." dedi.



"İslamiyet'in terörle hiçbir ilgisi olamaz"



Ülkesinin İslam aleminin parçası olduğunu belirten Aliyeva, tüm Müslüman ülkelerle ilişkilerini dostluk, kardeşlik ve karşılıklı saygı üzerine kurduklarını kaydetti.



Bazı Müslüman ülkelerdeki savaş ve çatışma durumlarından üzüntü duyduklarını dile getiren Aliyeva, "İslam'ı terörle ilişkilendiren güçlerin sayısı artıyor. Hiçbir dinin, ayrıca İslamiyet'in terörle hiçbir ilgisi olamaz. Din kendiliğinden terörü reddeder, İslam ise barış ve merhamet dini. Tüm İslam aleminin (Bakü'de) bir araya gelmesi, dostluk, kardeşlik, barış ve iş birliği etkenleri etrafında birleşmesi hem büyük bir spor bayramına dönüşecek hem de Müslüman ülkeler arasındaki iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayacak." dedi.



İslam Dayanışma Oyunları Federasyonunun (ISSF) 2013 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenen genel kurulunda, 4. İslami Dayanışma Oyunları'na Bakü'nün ev sahipliği yapmasına karar verilmişti. Endonezya'nın Palembang kentinde 2013 yılında düzenlenen 3. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde, ISSF bayrağı da Azerbaycan'a devredilmişti.



Oyunlarda, cimnastik, atletizm, 3x3 basketbol, boks, futbol, plaj futbolu, yüzme, hentbol, judo, karate, atıcılık, masa tenisi, tekvando, voleybol, halter, güreş, wushu, zurkhaneh ve badminton gibi branşlarda yarışmalar yapılacak.