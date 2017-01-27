Bakü'de Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de üç katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralı olarak kurtarıldı.



Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yasamal ilçesinde üç katlı bir apartman dairesinde yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye araçları sevk edilirken, yanan binada mahsur kalan üç kişinin kurtarıldığı bildirildi.



Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre ise, yangında 48 yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Yangın çıkan binanın bulunduğu sokağın dar olması ve etrafta park edilen araçlar, itfaiye görevlilerinin işini zorlaştırdı. Binanın üçüncü katında mahsur kalan bir vatandaş, ekiplerce merdivenle karşı binaya geçirilerek kurtarıldı.