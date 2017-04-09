Bakü'de Türk Seçmenler Referandum İçin Sandık Başında

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk seçmenler, referandum için oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi Bakü Büyükelçiliği, Gence ve Nahçıvan Başkonsolosluklarında gerçekleştirildi.



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de nüfusa kayıtlı 6 bin 279 Türk seçmen, referandum için oy kullanmaya başladı. Sağlanan imkanlardan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Mehmet Ali Korkmaz, "Mutluyum. Çünkü Azerbaycan gibi bir ülkede Türk Büyükelçiliğimizin, Konsolosluğumuzun bize böyle imkanlar sağlaması. Bu şekilde de vatanımıza, milletimize hayırlı olması için oyumuzu kullandık" dedi.



Selahattin Zayıf ise, "Ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Türkiye Cumhuriyeti çok önemli, ülkemiz çok değerli bir ülkedir. Onun için hayırlı ne ise onu diliyorum" diye konuştu.



Süleyman Orman da, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik bugün. Yurt dışında dolaştığımız için epeydir kullanmıyorduk. Vatanımız için, milletimiz için hayırlı olsun inşallah" dedi.



Oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, "İnşallah çıkan sonuç Türkiye için en güzel şeyleri getirir. Çok güzel bir katılım var. Daha sabahın erken saatleri olmasına rağmen çok sayıda seçmenimiz geldi. İnşallah bu akım gün boyunca devam edecek" ifadelerini kullandı.



Başkent Bakü'de 5 bin 832, Gence'de 213 ve Nahçıvan'da 234 olmak üzere 6 bin 279 kayıtlı seçmen bulunuyor. - BAKÜ