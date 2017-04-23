Bakü'de "23 Nisan" Coşkusu
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince organize edilen programa Büyükelçi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zafer Ocak, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı devlet yetkilileri ve milletvekilleri, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Haydar Aliyev Sarayı'nda çoğu çocuk yaklaşık 2 bin kişinin izlediği program, saygı duruşu ve Bakü Türk Okulları öğrencilerinin iki ülke milli marşlarını seslendirmesiyle başladı.
Büyükelçi Özoral çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, TBMM'nin açılış günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kardeş ülke Azerbaycan'da kutlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Bayramı sadece Azerbaycanlı değil, tüm dünya çocuklarıyla kutladıklarını ifade eden Özoral, bunun da sevinçlerini bir kat daha artırdığını vurguladı.
İstiklal Marşı'nın "korkma" diye başladığını hatırlatan Özoral, "Geçen sene bu milletin kimseden korkmayacağını bir kez daha gördük. Milletimiz artık geleceğini hiç kimsenin eline bırakmayacağını 15 Temmuz 2016'da tüm dünyaya gösterdi. Bizler bu güven ve gururla yaşıyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizler yerimizi sizlere bırakacağız. Atatürk'ün bu günü çocuklara armağan etmesi tesadüf değildir. Geleceği çocuklar için inşa edeceğiz ve onlara daha güzel bir gelecek bırakacağız." şeklinde konuştu.
Eğitim Müşaviri Abdulgafur Büyükfırat, Türkiye olarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocuklarıyla kutladıklarını, dünyaya dostluk ve barış mesajı verdiklerini kaydetti.
Program, Bakü Türk Anadolu Lisesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ve Azerbaycanlı sanatçıların sunduğu çeşitli müzik, dans ve tiyatro gösterileriyle devam etti.
Davetliler, öğrencilerden oluşan koronun seslendirdiği Mehter Marşı'na, şarkı ve türkülere coşkuyla eşlik etti.
İlkokul öğrencilerinin sahnelediği Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait halk oyunları ve dünya ülkelerinin kıyafetleriyle yapılan dans gösterileri davetlilerden büyük ilgi gördü.