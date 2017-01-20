Bakü'de '20 Ocak Katliamı' Kurbanları Anıldı

Azerbaycan'da, 1990 yılında yaşanan ve tarihe 'Kanlı Ocak' olarak geçen '20 Ocak Katliamı'nın kurbanları anıldı. Katliamda hayatı kaybedenler için düzenlenen tören, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etmesiyle başladı. Aliyev, devlet kurumlarının temsilcileriyle geldiği şehitlikte, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı. Devlet erkanının ardından binlerce Azerbaycanlı, Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti. Şehitlik ziyareti için Bakü ve Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinden gelenler, şehitlik önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Azerbaycan bayrakları taşıyanlar, şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bıraktı. Saat 12.00'de de Azerbaycan için canını veren şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu boyunca Hazar Denizi kıyısındaki gemiler, metro trenleri, otobüsler siren ve korna çaldı. Matem gününde Azerbaycan'daki tüm bayraklar yarıya indirildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, 20 Ocak Katliamı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, katliamın Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve istiklali yolunda verilen mücadelenin önemli dönüm noktalarından biri haline geldiğini ifade eden Özoral, Azerbaycanlıların tanklara karşı vücudunu siper ederek inanç dolu bir ruhla verdiği mücadelenin asla unutulmayacağını belirtti. Azerbaycan'ın istiklali uğrunda, bundan 27 yıl önce bugün hayatlarını veren şehitleri rahmetle andığını bildiren Özoral, "Her zaman olduğu gibi Azerbaycan'la tam dayanışma hissiyatımızı vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Azerbaycanlılar 27 yıldır her 20 Ocak'ta, ellerinde 20 Ocak kurbanlarının simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------

Törenden görüntü

Vatandaşların şehit mezarlarını ziyareti

Vatandaşların şehit mezarlarına karanfil bırakması - Kan