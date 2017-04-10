Bakü Alışveriş Festivali Başladı

Azerbaycan'da ilk kez düzenlenen Bakü Alışveriş Festivali (Baku Shopping Festival) başladı.



Bakü Alışveriş Festivali çerçevesinde tarihi İçerişehir'de verilen konserde, çok sayıda müzik grubu, sanatçılar ve halk oyunları ekipleri sahne aldı.



Azerbaycan Vergiler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen ve bir ay devam edecek festival boyunca Azerbaycanlılar ve yabancılar anlaşmalı 250 kadar mağazadaki özel indirimlerden yararlanacak. Festival kapsamında müşterilere aldıkları ürünlerin katma değer vergisi geri ödenecek.



Festival süresince hafta sonlarında eğlence programları ve hediye çekilişleri de yapılacak.



Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığınca Bakü'ye davet edilen İstanbul Shopping Fest Genel Müdürü Hicran Özbük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakü festivalinde özellikle vergi avantajı sağlanan kampanyayı beğendiklerini söyledi.



Alışveriş turizminin gittikçe daha çok ilgi gördüğünü ifade eden Özbük, "Turist çekmek için turizmi çeşitlendirmek çok önemli. Bu tarz festivaller şehre canlılık kazandırıyor. Bu sene biz de İstanbul Fest'in yedincisini yapacağız. Tecrübelerimiz bu festivallerin şehri cazibe merkezi yaptığını gösteriyor. Burada da aynı etkiyi göstereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.