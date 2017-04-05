Bakü 2017 İslami Dayanışma Oyunlarına Doğru

Azerbaycan'da 12-22 Mayıs 2017'de düzenlenecek 4. İslami Dayanışma Oyunlarıyla ilgili "Hazar'dan başlayan su seyahati" isimli etkinliğe start verildi.



Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Suudi Arabistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve İslam Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) Başkanı Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz El Suud ve ISSF üyesi ülkelerin yetkililerinin katıldığı etkinlikte Türkiye'yi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç temsil etti.



Cumhurbaşkanı Aliyev etkinlikte yaptığı konuşmada bir ay sonra 57 ülkeden 3 binden fazla sporcunun Azerbaycan'da yarışacağını bildirdi. Tüm misafirleri ağırlamaya hazır olduklarını ve onları sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Aliyev, 57 ülkeden olan katılımın İslami Dayanışma Oyunları tarihinde rekor olduğunu kaydetti.



2017'nin Azerbaycan'da "İslam Dayanışma Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Aliyev, "Bu, tüm Müslüman ülkelerini birbiriyle daha da sıkı birleştirmek için tarafımızdan ileri sürülen önemli bir teşebbüs. Bugün Müslüman ülkeleri birlik ve dayanışma içerisinde olmalıdır. Biz Bakü'de tüm dünyaya İslam aleminin birlik içerisinde olduğunu göstereceğiz. Bizim birliğimiz gücümüzü artırır." şeklinde konuştu.



İslami Dayanışma Oyunlarının sembolünün su olduğunu söyleyen Aliyev, "Su hayattır. Azerbaycan büyüleyici doğal güzelliklere sahip bir ülke. Güzel göllerimiz, nehirlerimiz, çeşmelerimiz, şelalelerimiz, Hazar Denizimiz var. Bugün Hazar kıyısından ülkemizin çeşitli yönlerine büyük seyahat başlıyor." dedi.



Konuşma sonrasında Aliyev, Hazar Denizi'nden alınan suyu, kendileri ile götürmeleri için Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinden gelen çocuklara takdim etti. Bakır su kapları, ülkenin göllerini, nehirlerini, çeşmelerini dolaştırılacak, buradan alınan sular İslam Dayanışma Oyunları açılış törenine getirilecek.



ISSF'nin 2013 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenen genel kurulunda, 4. İslami Dayanışma Oyunları'na Bakü'nün ev sahipliği yapmasına karar verilmişti. Endonezya'nın Palembang kentinde 2013 yılında düzenlenen 3. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde, ISSF bayrağı da Azerbaycan'a devredilmişti.



Oyunlarda cimnastik, atletizm, 3x3 basketbol, boks, futbol, plaj futbolu, yüzme, hentbol, judo, karate, atıcılık, masa tenisi, tekvando, voleybol, halter, güreş, wushu, zurkhaneh ve badminton gibi spor branşlarında yarışmalar yapılacak.