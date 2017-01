Baksifed'den Osb'ye Ziyaret

Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ı ziyaret ederek sanayi sektörünün durumunu değerlendirdi.



Antalya OSB'den yapılan açıklamaya göre, sanayi sektöründeki son durumun değerlendirildiği ziyarette konuşan Bahar, bünyesinde farklı dinamikleri barındırdığı için Batı Akdeniz'de bir havza modelinin uygulanabileceğini kaydetti.



Antalya, Burdur ve Isparta üçgeninde oluşturulacak bir sanayi yapılanmasının, Ar-Ge ve inovasyon temelinde, bilim ve yüksek teknolojili ürünler üretme üzerine uzmanlaşması ve bunu sürdürülebilir hale getirmesi halinde sanayide devrim niteliğinde bir işe öncülük edeceğini kaydeden Bahar, tarımı ve turizmi ile Türkiye'ye önemli katma değer sağlayan Antalya'nın böyle bir yapının içerisinde yer almasının, tam anlamıyla kentin bir "marka şehir" olmasına imkan sağlayacağını bildirdi.



Artık sanayicinin ve tek başına üstesinden gelmeye çalıştığı sorunların yumuşak ifade edilebilir bir yanının kalmadığını aktaran Bahar, "Üretimimizi çağın gereksinimlerine göre şekillendirmeliyiz. Günümüz dünyasında ucuz iş gücü ve düşük teknolojili ürünler dışında verebileceği bir şeyi olmayan ülkelerin sonu pek parlak görünmüyor. Bir an önce katma değeri yüksek ürünler üretebilmeli, daha da önemlisi bunları üretecek insanları eğitebilir hale gelmeliyiz." ifadelerini kullandı.



BAKSİFED Başkanı Ali Eroğlu da kitaplara toplanan bilgilerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.



Eroğlu, "Artık kişisel hırs ve duygulardan tamamen arınmalıyız. Son dönemde sivil toplum kuruluşları ile iş birlikteliklerinde önemli gelişmeler kaydedildi, ancak verilen birlik ve beraberlik mesajlarına her alanda uyulması gerekiyor. Söylemlerin daha etkili olması ve sonuç verebilmesi için tüm erklerin bir arada olması kaçınılmaz bir gerekliliktir. BAKSİFED bu anlamda üzerine düşeni yapmaya hazırdır." dedi.