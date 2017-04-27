Baksı Müzesinin "Kadın İstihdam Merkezi" Projesine Ödül

ABDULKADİR NİŞANCI - Bayburt'ta kurulan Baksı Müzesi, Çoruh Nehri kıyısında hayata geçireceği "Hüsame Köklü Kadın İstihdam Merkezi" projesiyle, Fransa'daki uluslararası organizasyonda "sivil ve kamu mimarisi" kategorisinde ödüle değer bulundu.



Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Bayraktar (Baksı) köyünde, Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan müze, 2010'da kapılarını sanatseverlere açtı.



Çağdaş ve geleneksel sanatları aynı çatı altında barındıran, atölyelerle yöre insanına eğitim ve istihdam imkanı sağlayan müze, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü, aynı yıl TBMM Onur Ödülü'ne layık görüldü.



Baksı Müzesi ve Baksı Kültür Sanat Vakfınca kent merkezindeki Kaleardı Mahallesi'nde, Çoruh Nehri kıyısında bu yaz temeli atılacak "Hüsame Köklü Kadın İstihdam Merkezi" projesi ise Fransa'nın Cannes kentinde 15 Mart'ta düzenlenen "AR MIPIM Future Projects Awards 2017 (Gelecekteki Projeler Ödülleri)" organizasyonunda ödül kazandı.



Proje, "sivil ve kamu mimarisi" kategorisinde ödüle layık görüldü.



"Sezona büyük heyecanla başladık"



Hüsamettin Koçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin, henüz proje aşamasında uluslararası ödüle layık görülmesi nedeniyle 2017 turizm sezonuna büyük heyecanla başladıklarını söyledi.



Bu yıl projeler açısından yoğun bir dönem geçireceklerini dile getiren Koçan, "Kadın istihdam merkezi, Baksı açısından son derece önemli bir proje. Projemizin ödül kazanmasının nedeni, geleneğe bağlı ama aynı zamanda çağın ruhuyla donatılmış olması." dedi.



Hüsame Köklü Kadın İstihdam Merkezi'de gelecek yıl üretime başlanmasını planladıklarını anlatan Koçan, "Merkezde geleneksel dokumamız ehram, kilim, halı ve el sanatları ürünleri üretilecek. Orada kadınlar, gelenekten yola çıkarak üretecek. Doğal boyalı malzeme ve doğal iplik kullanacaklar. Üretim el yapımı olacak." diye konuştu.



Koçan, "Hazırlanacak ürünleri güncel tasarımcılar tasarlayacak ve bir Baksı markası olarak Avrupa pazarına sunacağız. Bu projeyle Bayburt'ta büyük bir istihdam sağlamayı düşünüyoruz. Uluslararası pazarda pay sahibi olmayı planlıyoruz. Bunu yaparken de hem geleneği hem de kadının üretkenliğini kullanmak istiyoruz. Bu bizim için son derece önemli." ifadelerini kullandı.