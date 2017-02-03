Baklavacıda Şampiyonluğu Kutladılar

Bilecik U-15 Gençler Ligi şampiyonu olan 1299 Edebali Kulübü oyuncuları maç sonunda bir baklavacıda şampiyonluğu kutladı.



Bilecik Sentetik Sahası'nda oynanan Bilecik U-15 Gençler Ligi Play-Off final maçında Bilecik İl Özel İdarespor'u 6-0 yenen 1299 Edebali takımı, U-15 Gençler Ligi şampiyonu oldu. Maç sonunda takıma lig boyunca maddi manevi destek gösteren Güven Pastanesi sahibi Cengiz Çezik ağırladığı oyuncular hem şampiyonluğu kutladı, hem de ikram edilen baklava ve pastaları afiyetle yediler.



Bilecik'te amatör spor her zaman destek verilmesinin anlatan pastane sahibi Cengiz Çezik "Bizlerde ufakta olsa bu gençlerini şampiyonluk sevinçlerine ortak olduk. Bu tür oyuncular bu tür etkinliklerle sevindirilerek teşvik edilmeli. Şampiyon olan 1299 Edebali Kulübü oyuncularını kutlarım" dedi. - BİLECİK