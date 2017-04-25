Baklava İmalathanesinde 2 Kilo Eroin Ele Geçti

GAZİANTEP'te, polis tarafından baklava yapılan imalathaneye yapılan baskında 2 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Baklava İmalathanesinde 2 Kilo Eroin Ele Geçti

GAZİANTEP'te, polis tarafından baklava yapılan imalathaneye yapılan baskında 2 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbari çalışmanın ardından İncilipınar Mahallesi'ndeki bir baklava imalathanesine operasyon düzenledi. İmalathanede yapılan aramada 2 kilo eroin ve bir miktar metamfetamin ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşuturucuya el konulurken, imalathane çalışanı 1 kişi gözaltına alındı.

- Gaziantep

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