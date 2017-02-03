Baklan'a Kültür Merkezi ve Sosyal Tesis

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Baklan ilçesinde yaptıracağı kültür merkezi ve sosyal tesis projesinin çalışmalarına başladı.



Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 121 proje kapsamında hayata geçirilecek Baklan Kültür Merkezi ve Sosyal Tesis projesi için çalışmaların başladığı belirtildi.



Baklan ilçesinde 3 bin 750 metrekare alan içerisinde 2 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip projede 1 kapalı pazar yeri, 1 konferans salonu, 1 kent terası, 2 apart, 1 kafeterya, 1 ofis, 9 iş yeri, 2 atölye sınıfı ve 1 depo inşa edileceği kaydedildi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "İlçelerde yaşayan vatandaşlarımızın da sosyal hayatına yeni bir alternatif sunarak, yaşadıkları yerlerde daha mutlu olmalarını istiyoruz. 121 Dev Proje kapsamında hizmete açacağımız Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisi, ilçemize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. 19 ilçemizin tamamında vatandaşlarımızın rahat, huzurlu ve refah içinde yaşaması için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah tüm ihtiyaçları gidereceğiz."