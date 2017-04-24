Bakkallara Eğitim Semineri

Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası üyelerine yönelik müşteri ilişkileri ve satış yönetimi konusunda seminer verdi.



Balıkesir Bakkallar ve Bayiler Odası üyelerine eğitmen Semra Çevik tarafından dükkanlarında müşteriler ile karşılıklı diyalog ile satış esnasında yapılması gerekenler konusunda seminer verildi. Seminerin açılış konuşmasını yapan Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Hasan Yançıl, "1985 yılında esnaf oldum, o zamanlar ticaret çok keyifli ve çok kolaydı. O günlerde önüme devlette iş çıkmıştı ama ben esnaflığı tercih ettim. Şimdi ise esnafımız devlet dairelerinde bir iş bulsa dükkanlarının anahtarlarını bırakıp gidecekler. Neden. Çünkü çok ciddi bir rekabet var. Sokak aralarında sıklaşan marketler bakkal esnafının belini büktü, esnafımız kendisini yenileyerek rekabet etmek için mücadele ediyor. Belki anlatılacak şeyleri biliyor olabilirsiniz ama yeniden dinlemenizde fayda var. Esnaflık kolay iş değil. Bir hijyen belgesi almamanız veya rafta günü geçmiş ürün bulundurmanın çok ciddi cezaları var. Oda olarak bizde sizlere bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bilgi çok önemli, bilgi önemli ve paranın önünde geliyor" dedi.



Seminer sonunda üyelere sertifikaları dağıtıldı. - BALIKESİR