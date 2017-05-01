Bakırköy Pazar Alanındaki 1 Mayıs Kutlamaları Hazırlıkları Sürüyor

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Pazar alanında hazırlıklar sürdürülüyor.



Akşam saatlerinde miting alanının çevresi belediye ekiplerince bariyerlerle kapatıldı. Miting alanına kurulacak olan platorm ve teknik altyapı sitemleri için akşam saatlerinde başlayan çalışmalar sürdürülüyor. Tüm hazırlıkların sabaha kadar tamamlanması bekleniyor.