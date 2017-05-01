Bakırköy'de Miting Alanına Giden Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle Bakırköy'de bazı yollar trafiğe kapatıldı.



Bakırköy Halk Pazarı alanındaki kutlamalar ve miting nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Miting alanına çıkan bazı yollar ise demir bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Mitinge katılmak isteyenler buralarda oluşturulan kontrol noktalarından aranarak içeri alınacak.



Bu arada, güvenlik önlemleri kapsamında Çevik Kuvvet polisleri ve TOMA'lar da E-5 karayolu kenarında hazır bekletiliyor.