Bakırköy'de Korkutan Yangın

Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA



Bakırköy'de bir restoranın çardak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken restoranda maddi hasar oluştu.



Yeşilyurt Mahallesi Sahilyolu Caddesi'nde bulunan bir restoranın bahçesindeki çardak kısmında saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyürken alevleri fark eden restoranın güvenlik görevlisi durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken restoranda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.