Bakırköy'de Gruplar Toplanmaya Devam Ediyor; Pankartlarla '1 Mayıs'

Haber-Kamera: Enver Alas, İstanbul / DHA



İstanbul'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na İncirli Caddesi üzerinden yürüyecek grupların toplanmaları artarak devam ediyor. Kutlamalara katılan çeşitli siyasi partiler, emek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcileri '1 Mayıs' mesajlarını attıkları sloganlar ve açtıkları pankartlarla veriyor. Mesajlar, başta çalışma hayatı olmak üzere emek, kadın cinayetleri, taşeronlaşma, sınıf bilinci, referandum sonuçları, emek ve iş cinayetleri gibi konular oldu.



'ÇARŞI' 1 MAYIS'TA



Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da klasik pankartlarıyla toplanma alanındaki yerini aldı. Öte yandan 'Don Kişot Bisiklet Kollektifleri' üyesi bir grup da bisikletleriyle kutlamalara katılıyor



İNCİRLİ'DEN YÜRÜYECEKLER



Bakırköy Halk Pazarı'nda yapılacak kutlamalar için İncirli Caddesi'nde toplanan gruplar saat 12.00 sıralarında yürüyüşe geçmesi bekleniyor.



"PANKARTLI MESAJLAR"



Açılan pankartlardan bazıları:



"Yaşasın 1 Mayıs", "Dünyayı Değiştirecek Güç İşçi Sınıfıdır", "Sınıf Tavrı", "Kıdem Tazminatına ve 657'ye Dokunma", "Gençlik Hiç Aldanmadı", "İnsanca Bir Yaşam Eşitlikçi Bir Düzen İçin", "Ekmek, Gül ve Hürriyet Günleri İçin", "Görünmeyen Emeğimiz İçin Hayır, "Demokratik Laik Bir Ülke Kuracağız",