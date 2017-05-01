Bakırköy'de Dağılım Başladı; Üstgeçitte Yoğunluk Yaşandı

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Bakırköy Halk Pazarı'na gelenler buradaki programın sonlarına doğru alanı terk etmeye başladı. Kutlama alanından çıkanların birçoğu, metrobüsü kullanmak için İncirli'deki yaya üst geçidini kullandı. Bu nedenle bu noktada yoğunluk oluştu. Üstgeçidi kullananlar ilerlemekte güçlük çekti. Bakırköy Halk Pazarı'nda dağılmalar devam ediyor.