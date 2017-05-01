Bakırköy'de Alana Giremeyen Bisikletlilerden Protesto

* İstanbul'un çeşitli ilçelerinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak için bisikletleriyle Bakırköy'e geldiler. Ancak kortejle birlikte yürüyen grubun, bisikletlerle kutlama alanına girişine polis izin vermedi. Grup, bisikletlerini yere bırakarak oturma eylemi yaptı.



Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA



Bakırköy Halk Pazarı'ndaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına bisikletleriyle katılan bir grup, polisin güvenlik gerekçesiyle kutlama yapılacak alana bisikletlerle girişine izin vermemesi üzerine oturma eylemi yaptı.



Kendilerine "Don Kişot Bisikletliler Kollektifi" diyen yaklaşık 20 kişilik bisikletli grup, Bakırköy İncirli Caddesi'nde yürüyen kortejle birlikte kutlamaların yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'ndaki polis noktasına geldi. "Bisiklet Emektir" yazılı pankart açan bisikletli grubun alana girişi polis tarafından engellendi. Gruptakilere, güvenlik gerekçesiyle bisikletlerin alana sokulmasına izin verilemeyeceği söylendi. Belli bir süre polis müdürleriyle yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca da grup bunun üzerine bisikletlerini yere bırakarak oturma eylemi yaptı.



BİSİKLET KORNASI ÇALARAK PROTESTO ETTİLER



"Bizi içeri almıyorlar" şeklinde slogan atan grup, bisiklet kornaları ve düdük çalarak uygulamayı protesto etti. Gruba, kutlamalara katılanlar da alkışlarıyla destek verdi.



Bisikletlerin kutlama alanına alınmamasına gruptakiler tepki gösterdi. Geçen sene yapılan kutlamalara bisikletleriyle alındıklarını belirten Ege Sertçetin, "İstanbul'un çeşitli yerlerinden bisikletlerimizle geldik. Ancak bu sene bisikletlerimiz içeri alınmıyor. Bu şekilde bir emir geldiğini söylediler bize. Bisiklet emek demektir" dedi.



BİSİKLETTEN NE OLABİLİR?



Melek Demiral ise polisin güvenlik gerekçesiyle bisikletlerin içeri alınmayacağını kendilerine söylediğini belirterek, "Bisikletsiz içeri girmemiz hiçbir anlam ifade etmiyor. Bisiklettten ne olabilir? Akıl almaz gerekçeyle bizi engellediler" diye konuştu.



Bisikletli grup, 1 Mayıs kutlamalarının başından sonuna kadar oturma eylemini sürdürdü.