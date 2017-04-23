Bakırköy'de 23 Nisan Spor Etkinlikleriyle Kutlandı

BAKIRKÖY Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı spor etkinliğiyle kutladı. 6 branşta yapılan etkinliklere yaklaşık 800 sporcu katıldı.



Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, Bakırköy Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Belediyenin Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'ndeki ücretsiz kurslarında yetişen çocukların katıldığı etkinliklerde, 6 branşta yaklaşık 800 sporcu yer aldı. Etkinliğin açılışında konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, "Bakırköy Belediyesi olarak her zaman sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını yetiştirmeye devam edeceğiz. Ufku hür, vicdanı hür, bayrağına, ülkesine ve atasına sahip çıkan çocuklarımızın hepsini tebrik ediyorum" dedi. Futbol turnuvasının küçükleri ile ünlüler takımının müsabaka yaptığı etkinliklerin sonunda dereceye giren tüm takım ve sporculara kupa ve madalya verildi.



- İstanbul