Bakırköy'de 1 Mayıs Kutlaması
BAKIRKÖY Halk Pazarı'nda düzenlenen 1 Mayıs kutlamasında alan doldu.
BAKIRKÖY Halk Pazarı'nda düzenlenen 1 Mayıs kutlamasında alan doldu. İki ayrı koldan kortejler halinde alana yürüyen katılımcılar 200 metre aralıklarla kurulan 3 ayrı noktada üzerleri aranarak içeri alındı. Saat 13: 00'de başlayacağı duyurulan kutlama programı yoğun katılım nedeniyle 1 saat gecikmeyle başladı.
SAYGI DURUŞU VE 1 MAYIS MARŞI
İlk olarak 1 Mayıs 1977'de Taksim'de yaşamını yitirenler ile 10 Ekim 2015'de Ankara Gar Katliamında ölenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından DİSK korosu 1 Mayıs marşını söyledi.
DÜZENLEYİCİ KURULUŞLARIN BAŞKANLARI KONUŞTU
Mitingin düzenleyicisi sendikalar ve meslek kuruluşları adına konuşmalar yapıldı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel sırasıyla konuştu.
ENTERNASYONAL MARŞI
İstanbul Valiliği'nden izinli 1 Mayıs kutlamasına destek veren siyasi parti, sendika ve STK temsilcilerinden oluşan bir kora birlikte Enternasyonal marşını söyledi. Marşı söyleyenler arasında HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de vardı.
CHP HEYETİ KÜRSÜDE
CHP Bakırköy'deki 1 Mayıs mitingine yoğun bir katılım gösterdi. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve milletvekili ve parti yöneticilerinden oluşan kalabalık bir heyetle kürsüye çıkıp kalabalığı selamladı.
ANONSA TEPKİ GÖSTERİP ERKEN AYRILDILAR
Bu arada mitinge katılan Türkiye Komünist Partisi üyeleri, daha önce partiden ayrılan bir grubun kurduğu Halkın TKP'si adlı siyasi partinin Genel Başkanı Erkan Baş'ın TKP Genel Başkanı olarak kürsüden anons edilmesine tepki gösterip alandan erken ayrıldı.
KARDEŞ TÜRKÜLER KONSERİ
Mitingde son olarak Kardeş Türküler sahne aldı. Kalabalık halay çekip türkülere eşlik etti. Miting saat 16: 15 itibariyle sona erdi.
- İstanbul