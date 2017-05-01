Bakırköy'de 1 Mayıs Kutlaması
İstanbul'da bu yıl Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlanması karar alınan 1 Mayıs İşçi Bayramı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.
İstanbul'da bu yıl Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlanması karar alınan 1 Mayıs İşçi Bayramı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. OHAL, KHK'lar ve referandum süreci öne çıkan başlıklar arasında yer alırken sendika başkanları konuşmalarında toplumsal barışa dikkat çekti.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından tertiplenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İşçi Bayramı, Bakırköy Halk Pazarı Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinden itibaren alanı dolduran kalabalık, zaman zaman çalınan müzikler eşliğinde halaylar çekti. Saat 14: 05 itibari ile DİSK'in 50'inci kuruluş yıl dönümüne özgü oluşturulan koro tarafından mini konser verildi.
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, güvenlik nedeniyle yasaklanan Taksim'e çıkmak isteyen bazı grupların gözaltına alındığını belirterek, "Taksim'e çıkmak isteyen arkadaşlarımız gözaltına alınmış. Onların serbest bırakılmasını istiyoruz. Ayrıca kıdem tazminatı işçilerin hakkıdır. Kıdem tazminatı işçinin evine götürdüğü ekmektir, iş güvencesidir. O zaman yan yana omuz omuza mücadele edeceğiz" dedi.
KESK'TEN TOPLUMSAL BARIŞ TALEBİ
KESK Genel EşBaşkanı Lami Özgen referandum sürecinde "hayır" kampanyası yürüttüklerini belirterek, taraflarını bir kez daha hatırlattıklarını söyledi. OHAL ve KHK'larla 100 bin kamu emekçisinin işsiz kaldığını açıklayan Özgen, "Soruşturmalar devam ediyor. İşten atmalarla 3 bin üzerinden KESK üyesi olduğunu biliyoruz. Bizler barış talebimizde ısrarcı olduğumuzu, çalışma hayatında toplumsal barışa ihtiyacımız olduğunu yineliyoruz. Kardeşçe barış içinde yaşamak istiyoruz" diye konuştu.
TMMOB Başkanı Emin Koramaz, bugün milyonların alanlarda olduğunu ifade ederek, "Mücadeleci zeminlerimizi birleştirmek, ete kemiğe bürümek hepimizin görevidir" dedi.
TTB Raşit Tükel, sağlık hizmetlerinin ticarileşmesine karşı çıktıklarını aktararak sağlık hizmetlerinde kar değil nitelik aranması gerektiğini dile getirdi. Bilimsel ve toplumsal sağlık hizmetlerinin hayata geçirilmesini talep ederek, "Sağlıkta şiddete son verilmesi için, akademik değerlerin yok edilmemesine karşı, ülkemizde savaşın değil barışın olması için mücaledemizi devam ediyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından Türkçe ve Kürtçe ortak bildiri okundu. Konuşmaların Kardeş Türküler konser verdi.
(Alev Hamitoğulları - Fatih Gavuz / İHA)