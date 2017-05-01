Bakırköy'de 1 Mayıs Kutlamalarına Giden Gruplar Havadan Görüntülendi

Bakırköy 'de gerçekleşecek 1 Mayıs kutlamalarına giden gruplar havadan görüntülendi.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için kutlama alanı bu sene Bakırköy Halk Pazarı oldu. Kutlamanın yapılacağı alana gitmek için gruplar saat 11: 00'da Bakırköy Dikilitaş'ta toplandı. Ardından gruplar kortej halinde kutlamaların yapılacağı meydana harekete geçti. Bu anlar ise İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.Görüntülerde grubun uzun bir kortej halinde meydana gidişi görülüyor. - İSTANBUL