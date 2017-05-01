Bakırköy'de 1 Mayıs Coşkusu Havadan Görüntülendi
Bakırköy halk pazarında toplanan binlerce kişinin 1 Mayıs coşkusu havadan drone ile görüntülendi.
Bakırköy halk pazarında toplanan binlerce kişinin 1 Mayıs coşkusu havadan drone ile görüntülendi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının merkezi olan Bakırköy'de etkinlikler başladı. Halk pazarında toplanan binlerce kişi 1 Mayıs coşkusunu yaşadı. Kutlamaların yapıldığı Bakırköy'deki halk pazarı meydanı havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde 1 Mayıs coşkusunu yaşamak isteyen binlerce kişinin alanı doldurduğu görülüyor.
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