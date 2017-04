Bakırköy Caz Günleri - Kombine

Bakırköy'e bahar müziği ile geliyor. Bakırköy Belediyesi işbirliği ile Ajans Tuhafiye tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Bakırköy Caz Günleri 8 Nisan'da başlıyor.



8-9-10 Nisan'da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan Bakırköy Caz Günleri programı oldukça renkli. Program, buram buram nostalji mayasından yoğrulmuş hamura caz formatlı Anadolu ezgileri ile bezeli; Bach, Mozart soslu bir menü sunuyor, müzikseverlere. Türk caz vokal devlerinden Jülide Özçelik, son yıllarda çıkardığı albümlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Türk cazının en özgün seslerinden Şenay Lambaoğlu ve Seren Akyoldaş, Tuluğ Tırpan, Erman İmayhan'dan kurulu '3 klasikçi cazlıyor' mottosu ile yola çıkan Alçak İrtifa grubu Bakırköy Caz Günleri'nde.



Bakırköy Caz Günleri 'Alçak İrtifa' konseri ile açılıyor. Projelerin adamı Tuluğ Tırpan'ın çılgın düzenlemeleri eşliğinde Alçak İrtifa yepyeni bir solukla zaman algısını kırdıkları, sıradışı 'masalsı' öyküler anlatacak. Bugüne dek İtalya, Almanya başta olmak üzere ABD, Avusturya, Macaristan, Belçika, Hollanda, Polonya, Fas, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Karadağ gibi pek çok ülkede konser vermiş soprano Seren Akyoldaş ve ülkemizin yetiştirdiği en değerli çellistlerden Erman İmayhan; Mozart, Bach eserlerini, Anadolu ezgilerini cazla harmanlıyor. Konserin konuk ismi ise Swingle Singers'ın yıllarca bas partisyonunda görev yapmış, dünya "a capella" festivallerinin aranan sanat yönetmeni Tobias Hug.



İçimde Aşk Var ve Zarf Tümleci albümleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Türk caz müziğinin en özgün seslerinden Şenay Lambaoğlu, Can Yücel'den Nazım Hikmet'e, Ömer Hayyam'dan Füruğ Ferruhzad'a unutulmaz ozanların unutulmaz eserlerini yorumladığı son projesi Başka Türlü Bir Şey ile 9 Nisan'da İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Can Çankaya, Volkan Polat, Eser Yıldız ve Berke Özgümüş, Şenay Lambaoğlu'na konserde eşlik ediyor.



Jazz İstanbul vol.1 ve vol. 2 albümleri ile büyük başarı elde etmiş, yerli ezgileri cazla harmanlama üstadı Jülide Özçelik I.Bakırköy Caz Günleri'nin kapanış konserini verecek. 10 Nisan akşamı Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan bu konserde, Jülide Özçelik, Türk caz dünyasının önemli isimleri ile birlikte performans sergileyecek. Özçelik'e bu konserde gitarda Cem Tuncer, basta Efecan Tuncer, davulda Ediz Hafızoğlu ve trombonda Bulut Gülen eşlik edecek.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Osmaniye Mahallesi. İncirli Yolu Sokak. No: 27 / 31



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Bakırköy Caz Günleri - Kombine



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır