Bakırköy Belediyesi'nden Engelli Ve Hastalara Oylamada Ulaşım Kolaylığı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bakırköy İlçe Başkanlığı'nın anayasa değişikliği referandum u bilgilendirme çalışmaları kapsamında Bakırköy Yenimahalle'de vatandaşlarla bir araya gelen CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, engelli ve hasta yurttaşlara oylamaya katılabilmeleri için ulaşım hizmeti sağlayacaklarını belirtti.

Cumhuriyet tarihimizin en önemli oylamasının olacağını vurgulayarak sözlerine başlayan CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, tüm yurttaşlara seslenerek mutlaka sandığa gidip oylamayla ilgili iradelerini ortaya koymaları gerektiğini vurgulayarak şunları ifade etti: "Cumhuriyet tarihimizin en önemli oylaması 16 Nisan'da anayasa değişikliği referandum u ile olacak. Mutlaka herkes hiçbir mazeret üretmeden sandığa giderek düşüncesiyle ilgili iradesini ortaya koysun. Biz belediye olarak; sandığa kendi imkanlarıyla gidemeyecek engelli ve hasta yurttaşlarımıza ulaşım hizmeti sağlayacağız. Bakırköylüler; Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün 414 96 49 ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün 543 96 48 numaralı telefonlarını arayarak hasta nakil aracı veya asansörlü engelli araçlarımızdan yararlanabilirler. Ayrıca araçlarımızda; okula ulaştıktan sonra yurttaşlarımızın sandığa gidebilmeleri için tekerlekli sandalye de bulunacak."

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, oy kullanma oranının yüksek olmasının HAYIR oylarına olumlu etkisinin olacağını belirterek sözlerini tamamladı.

