Bakırköy Belediye Tiyatroları Afife'de 4 Ödül Aldı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün'ün başkanlığını yaptığı jüri tarafından belirlenen ,bu yıl 21'incisi düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödüllerinin dağıtımında sezon boyunca sahnede ter döken oyuncular ve yaratıcı ekiplerin heyecanı doruktaydı.

Bakırköy Belediye Tiyatroları; Wolfram Lotz'un yazdığı,Nurkan Erpulat'ın yönettiği; yenilikçi tarzı, dinamik sahnelemesi ve eleştirel mizahı ile seyirciden yoğun ilgi gören BBT yapımı "Gülünç Karanlık";

"yılın en başarılı prodüksiyon ödülü "nün yanında, Erol Ozan Ayhan ile "yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu" ve Cem Yılmazer ile de "yılın en başarılı sahne tasarımı" ödüllerinin de sahibi oldu.

BBT'nin bir diğer başarılı yapımı "Kıran Resimleri" de Ayşe Tütüncü'yle "yılın en başarılı sahne müziği" ödülünü alarak BBT'ye haklı bir gurur yaşattılar.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da yaptığı açıklamada; Bakırköy Belediye Taiyatrolarında başarılı oyunlara imza atan tüm sanatçıları kutlayarak, "Kültür-sanatın Başkenti Bakırköy'de" sanatın her alanında sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi.